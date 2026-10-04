कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन: पंजाब में खौफनाक वारदात, शराब लेने गए पूर्व सरपंच की बेरहमी से हत्या; देखें वीडियो
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी एक बार वहां से चला गया था, लेकिन वह कुछ देर बाद वापस आया। उसने तसल्ली की कि पूर्व सरपंच की मौत हो चुकी है या नहीं, और इसके बाद वह पैदल ही मौके से फरार हो गया।
विस्तार
पंजाब के बठिंडा जिले के अंतर्गत आने वाले गांव जस्सी पो वाली में रविवार शाम को सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शराब के ठेके के सामने गांव फूस मंडी के पूर्व सरपंच जगतार सिंह की कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई। इस वीभत्स घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों के बीच भारी दहशत का माहौल पैदा हो गया है।
गर्दन पर किए लगातार दो वार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृत पूर्व सरपंच जगतार सिंह रविवार शाम को गांव जस्सी पो वाली में स्थित एक शराब के ठेके पर शराब खरीदने पहुंचे थे। जब वह ठेके पर खरीदारी में व्यस्त थे, तभी पीछे से एक हमलावर वहां पहुंचा। आरोपी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के पूर्व सरपंच की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से लगातार दो जोरदार वार किए। हमला इतना भयानक था कि वार से उनका धड़ अलग हो गया और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
वापस लौटकर हत्या की पुष्टि कर पैदल भागा आरोपी
मृतक के भतीजे हैप्पी सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि उनके चाचा किसी काम से या शराब खरीदने के लिए ठेके पर आए हुए थे, तभी घात लगाकर किए गए इस हमले में उनकी जान चली गई। चश्मदीदों के हवाले से यह भी सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी एक बार वहां से चला गया था, लेकिन वह कुछ देर बाद वापस आया। उसने तसल्ली की कि पूर्व सरपंच की मौत हो चुकी है या नहीं, और इसके बाद वह पैदल ही मौके से फरार हो गया।
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय देहाती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के पीछे के असली कारणों का खुलासा किया जाएगा।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.