कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन: पंजाब में खौफनाक वारदात, शराब लेने गए पूर्व सरपंच की बेरहमी से हत्या; देखें वीडियो

वापस लौटकर हत्या की पुष्टि कर पैदल भागा आरोपी

मृतक के भतीजे हैप्पी सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि उनके चाचा किसी काम से या शराब खरीदने के लिए ठेके पर आए हुए थे, तभी घात लगाकर किए गए इस हमले में उनकी जान चली गई। चश्मदीदों के हवाले से यह भी सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी एक बार वहां से चला गया था, लेकिन वह कुछ देर बाद वापस आया। उसने तसल्ली की कि पूर्व सरपंच की मौत हो चुकी है या नहीं, और इसके बाद वह पैदल ही मौके से फरार हो गया।