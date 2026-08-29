पंजाब में 'मिशन क्लीन पंजाब' शुरू, स्वास्थ्य मंत्री ने पटियाला में किया आगाज

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पंजाब में आज से 'मिशन क्लीन पंजाब' नामक एक विशेष सफाई अभियान शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के थापर चौक पर खुद सफाई कर इस अभियान का आगाज किया। यह दस दिवसीय अभियान 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। पंजाब सरकार का मुख्य ध्यान राज्य भर में 'गारबेज वल्नरेबल पॉइंट' को खत्म करने पर रहेगा। इन संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पंजाब को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना है। इस पहल से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है। विशेष सफाई अभियान में कैबिनेट मंत्री और विधायक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। यह अभियान जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार ने सभी नागरिकों से इसमें सहयोग करने की अपील की है।

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