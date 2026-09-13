पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट: पांच दिन जमकर बरसेंगे बादल, गर्मी से मिलेगी राहत; क्या बोला मौमस विभाग?

16 सितंबर से और तेज होगी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 16 सितंबर से बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने दस जिलों के लिए विशेष रूप से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर और रूपनगर शामिल हैं।



इन जिलों में किसानों और आम नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उचित प्रबंध करने को कहा गया है। साथ ही, नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की सक्रियता के कारण बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।