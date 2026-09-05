ईको सिटी-1 न्यू चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

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ईको सिटी-1 न्यू चंडीगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर आरडब्ल्यूए ईको सिटी-1 की तरफ से प्रधान वरिंदर कुमार, वाईस प्रधान अंजू शर्मा, जनरल सेक्रेटरी हरमेश, स्टेज सेक्रेटरी मोती लाल, प्रेस सेक्रेटरी चंदर पाल रावत, कैशियर बलविंदर सिंह, ऑफिस सेक्रेटरी बाबू राम की ओर पार्क में विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब बीजेपी कैशियर सुखविंदर सिंह गोल्डी, पंजाब मीडिया प्रभारी विनीत जोशी, भानु प्रताप राणा आदि गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

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