Mohali News: सिसवां बद्दी रोड पर ट्रैक्टर-टिप्पर की टक्कर, चालक गंभीर, भारी जाम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:20 AM IST
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नयागांव। सिसवां बद्दी रोड पर आज एक ट्रैक्टर और टिप्पर की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया।
पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह घटना 6 सितंबर को हुई जब एक ट्रैक्टर बद्दी से न्यू चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। उसी समय बद्दी की तरफ जा रहे एक टिप्पर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम खुलवाया और घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यह घटना 6 सितंबर को हुई जब एक ट्रैक्टर बद्दी से न्यू चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। उसी समय बद्दी की तरफ जा रहे एक टिप्पर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम खुलवाया और घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल पहुंचाया।
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