Mohali News: मोहाली में एसआईआर-2026 की प्रगति का जायजा, विशेष कैंप आयोजित
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:21 AM IST
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मोहाली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रोल ऑब्जर्वर मोहम्मद तैयब ने रविवार को मोहाली जिले का दौरा किया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत चल रही प्रक्रिया और दावों व आपत्तियों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा की।
तैयब ने सोहाना और खरड़ विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों और नागरिकों से मतदाता पंजीकरण, विवरण संशोधन तथा पते बदलने की प्रक्रिया पर बात की। तैयब ने पात्र नागरिकों से नए मतदाता पंजीकरण (फॉर्म 6), प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकरण (फॉर्म 6ए) और विवरण संशोधन या पता बदलने (फॉर्म 8) के लिए 12 सितंबर, 2026 तक आवेदन जमा करने की अपील की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दावों व आपत्तियों पर फीडबैक लिया। आयोग के निर्देश पर आज 6 सितंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए गए, जहां मतदाता सूची से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
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तैयब ने सोहाना और खरड़ विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों और नागरिकों से मतदाता पंजीकरण, विवरण संशोधन तथा पते बदलने की प्रक्रिया पर बात की। तैयब ने पात्र नागरिकों से नए मतदाता पंजीकरण (फॉर्म 6), प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकरण (फॉर्म 6ए) और विवरण संशोधन या पता बदलने (फॉर्म 8) के लिए 12 सितंबर, 2026 तक आवेदन जमा करने की अपील की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दावों व आपत्तियों पर फीडबैक लिया। आयोग के निर्देश पर आज 6 सितंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए गए, जहां मतदाता सूची से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
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