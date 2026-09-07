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मोहाली जिला अस्पताल के गाइनोकोलाॅजी डिपार्टमेंट में बेड की कमी, एक बेड पर दो मरीज

Nivedita

Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 PM IST







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मोहाली के फेज 6 जिला अस्पताल के गाइनोकोलाॅजी डिपार्टमेंट में बेड की कमी के चलते एक बेड पर दो मरीजों को उनके नवजात बच्चों के साथ लिटाया गया है। ... और पढ़ें

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