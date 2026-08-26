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बिजली संकट से परेशान किसानों का लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसानों ने बुधवार को बिजली विभाग के लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया। यह प्रदर्शन कृषि मोटरों के लिए अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और लंबे पावर कट के विरोध में किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें एक घंटे के भीतर पूरी नहीं हुईं, तो वे अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर देंगे।
धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला उप प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर ने की। इस दौरान किसानों ने पंजाब सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि बिजली की कमी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल सहित अन्य फसलों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। लंबे समय तक बिजली कटौती होने से खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। उन्होंने मांग की कि कृषि मोटरों को पर्याप्त बिजली दी जाए। साथ ही, बिजली कटौती की अवधि को कम किया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है।
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