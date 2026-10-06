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मोहाली में सीएम के ओएसडी घुम्मन के घर करीब तीन घंटे चली सीबीआई की रेड

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST







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मोहाली फेज -11 में सीबीआई ने सीएम के ओएसडी घुम्मन के घर करीब तीन घंटे तक रेड की। शाम चार बजे सीबीआई की टीम ओएसडी के घर पहुंची थी। सीबीआई ने शाम सात बजे तक घर में रेड की। सीबीआई ने घर से लैपटॉप और अन्य सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। ... और पढ़ें

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