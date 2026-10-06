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मोहाली में सीएम के ओएसडी घुम्मन के घर करीब तीन घंटे चली सीबीआई की रेड

Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST
CBI raids CM's OSD Ghuman's house in Mohali
मोहाली फेज -11 में सीबीआई ने सीएम के ओएसडी घुम्मन के घर करीब तीन घंटे तक रेड की। शाम चार बजे सीबीआई की टीम ओएसडी के घर पहुंची थी। सीबीआई ने शाम सात बजे तक घर में रेड की। सीबीआई ने घर से लैपटॉप और अन्य सामग्री अपने कब्जे में ले ली है।
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