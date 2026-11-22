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शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर जरूरी परामर्श दिया और मुफ्त दवाइयां वितरित कीं। इसके अलावा दांतों की जांच, स्केलिंग, फिलिंग और दांत निकालने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं। विज्ञापन

डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी हलके के अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य में ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर जरूरी परामर्श दिया और मुफ्त दवाइयां वितरित कीं। इसके अलावा दांतों की जांच, स्केलिंग, फिलिंग और दांत निकालने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गईं।डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी हलके के अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य में ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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जीरकपुर। पीरमुछल्ला के वार्ड नंबर-10 में लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव एवं पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में आयोजित शिविर में 265 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं, 132 पात्र लाभार्थियों के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनाए गए।