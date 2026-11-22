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गमाडा की ओर से एयरोट्रोपोलिस के ब्लॉक बी, सी और डी की परिधीय सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना है, ताकि रात के समय भी आवागमन सुविधाजनक हो सके। परियोजना के लिए अनुमानित लागत करीब 6 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। गमाडा की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, काम पूरा करने के लिए 12 महीने की समयसीमा रखी गई है।एयरोट्रोपोलिस के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित जमीन मालिकों को करीब पांच साल पहले एलओआई जारी किए गए थे। इसके बावजूद लंबे समय तक क्षेत्र में विकास की गतिविधियां नजर नहीं आईं। इस कारण जमीन मालिकों को अपनी जमीन के बदले मिलने वाले प्लॉट और परियोजना के आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ा। अब गमाडा ने कुछ समय पहले यहां विकास कार्य शुरू किए हैं। सड़क निर्माण के साथ अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जमीन मालिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में परियोजना में तेजी आएगी और उन्हें प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई देगी।एयरोट्रोपोलिस और एयरोसिटी में अंतरएयरोट्रोपोलिस को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। एयरोसिटी पहले से विकसित और आबाद हो चुका क्षेत्र है, जबकि एयरोट्रोपोलिस अभी विकास के शुरुआती चरण में है। यहां सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में स्ट्रीट लाइटिंग का प्रोजेक्ट केवल रोशनी की व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सड़कें और रोशनी जैसी सुविधाएं तैयार होने के बाद यहां भविष्य में आवासीय और अन्य गतिविधियों के विस्तार के लिए आधार मजबूत हो सकेगा।एयरोट्रोपोलिस में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। ब्लॉक बी, सी और डी की परिधीय सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम इसी योजना का हिस्सा है।— पृतपाल सिंह, डिवीजनल इंजीनियर, गमाडा