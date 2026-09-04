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जन्माष्टमी पर मोहाली फेज दो के श्री राधा कृष्ण मंदिर में भजन का आयोजन

Nivedita

Updated Fri, 04 Sep 2026 04:05 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 04:05 PM IST







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कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोहाली फेज दो के श्री राधा कृष्ण मंदिर में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया।

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