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Mohali News: सिंचाई के लिए हरिपुर हिंदुआं और बहादुरगढ़ के किसान परेशान, अलग स्विच की मांग

Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:08 AM IST
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Farmers in Haripur Hinduan and Bahadurgarh distressed over irrigation; demand separate switch
डेराबस्सी। हरिपुर हिंदुआं और बहादुरगढ़ के किसान खेतों में ट्यूबवेलों के लिए बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिससे धान की फसल और पौध खराब होने लगी है। किसानों ने बिजली विभाग से हरिपुर हिंदुआं और बहादुरगढ़ के लिए अलग बिजली स्विच लगाने की मांग की है। किसान रणजीत सिंह, अवतार सिंह और दीप चंद ने बताया कि उनकी जमीन हरिपुर हिंदुआं और बहादुरगढ़ में है। पहले ट्यूबवेलों को मुबारिकपुर ग्रिड से हरिपुर हिंदुआं तक आने वाली लाइन से बिजली मिलती थी। बिजली विभाग ने अब इस लाइन को रामपुर सैनियां को जाने वाली बिजली लाइन से जोड़ दिया है।
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इस बदलाव के कारण कई गांवों की बिजली सप्लाई एक ही स्विच पर निर्भर हो गई है। इससे पीने के पानी और खेतों के ट्यूबवेलों दोनों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बिजली न मिलने से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, जिससे खेती पर निर्भर ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से कृषि फीडरों की जांच कर स्थायी समाधान करने की अपील की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग उठाएंगे।
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बिजली संकट का कारण
किसानों के अनुसार, बिजली विभाग ने पुरानी लाइन को रामपुर सैनियां की लाइन से जोड़ा है। पहले हरिपुर हिंदुआं के ट्यूबवेलों को अलग लाइन से बिजली मिलती थी। अब कई गांवों की बिजली आपूर्ति एक ही स्विच पर निर्भर हो गई है। इस बदलाव से हरिपुर हिंदुआं और बहादुरगढ़ में बिजली की समस्या बढ़ गई है। इस मामले में एसडीओ टिंकू शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही पदभार संभाला है। एसडीओ शर्मा ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।
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