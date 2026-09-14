औद्योगिक निवेश को बढ़ावा: डीएलसी ने दिए वित्तीय प्रोत्साहन

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लुधियाना। जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए कई इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन मंजूर किए हैं। यह मंजूरी पंजाब सरकार की इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत दी गई है। डीसी हिमांशु जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबित नियामकीय मंजूरियों की समीक्षा भी हुई।उन्होंने विभागों को आवेदन तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। समय पर नियामक मंजूरी से नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और कारोबार आसान होगा। डोराहा की कुमार एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज को 717.74 करोड़ रुपये के निवेश पर मंजूरी मिली। इसे 7 साल के लिए 100 फीसदी बिजली शुल्क छूट प्रदान की गई है। यह आईबीडीपी-2017 के तहत है। खन्ना की चौधरी स्टील इंडस्ट्रीज की नई एमएसएमई विनिर्माण इकाई को भी बिजली शुल्क में छूट मंजूर हुई। लुधियाना की सूक्ष्म उद्यम आदित्य इंटरनेशनल को 27.19 लाख रुपये की पूंजीगत सब्सिडी मिली।अन्य प्रमुख प्रोत्साहनहम्बड़ा की इवाना फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड को 37.50 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी छूट मिली। यह 47.93 करोड़ रुपये के ऑटोमोटिव परियोजना के लिए है। इसे आईबीडीपी-2026 के तहत लाभ दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर मनिंदर सिंह ने नीतियों के उद्देश्य बताए। इनका लक्ष्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, एमएसएमई को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।