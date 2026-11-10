{"_id":"6af2ce33e6cab952a7038f72","slug":"video-father-murdered-while-arriving-to-retrieve-his-son-from-a-gambling-den-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"हलवारा में बेटे को जुए के अड्डे से निकालने पहुंचे पिता की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बेटे को जुए की लत और गलत संगत से बचाने की कोशिश एक पिता के लिए जिंदगी की आखिरी कोशिश साबित हुई। दिवाली की रात अपने बड़े बेटे को जुए के अड्डे से वापस लाने गए 45 वर्षीय पत्थर और टाइल मिस्त्री रघु कामथ पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया गया। सिर पर कई घातक वार किए जाने से गंभीर रूप से घायल रघु मंगलवार सुबह जिंदगी की जंग हार गया। परिजनों का आरोप है कि दिवाली की रात ही पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई थी, लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

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