जगरांव में युवक पर हमला: घर से बुलाकर टांग में मारी लाठी, कांग्रेस पार्षद पर हमले का आरोप; देखें वीडियो

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परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में लुधियाना रेफर कर दिया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्षद विक्की कथित तौर पर हाथ में लाठी लेकर युवक के घर पहुंचा और उसे बहाने से बाहर बुलाया। जैसे ही करन घर के दरवाजे पर पहुंचा, आरोप है कि पार्षद ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उस पर हमला करते हुए टांग पर लाठी मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।बताया जा रहा है कि पूरी घटना घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने फुटेज हासिल कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई।दूसरी ओर, कांग्रेस पार्षद विक्की ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कैटरिंग का काम करता है। उसके अनुसार, करन ने कथित तौर पर उसकी माता के साथ गाली-गलौच की और उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गई थीं। पार्षद ने इसी घटना को विवाद का कारण बताया।