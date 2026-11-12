जगरांव में युवक पर हमला: घर से बुलाकर टांग में मारी लाठी, कांग्रेस पार्षद पर हमले का आरोप; देखें वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 12:37 PM IST
सार
कांग्रेस पार्षद विक्की कथित तौर पर हाथ में लाठी लेकर युवक के घर पहुंचा और उसे बहाने से बाहर बुलाया। जैसे ही करन घर के दरवाजे पर पहुंचा, आरोप है कि पार्षद ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उस पर हमला करते हुए टांग पर लाठी मार दी।
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विस्तार
जगरांव के वार्ड नंबर आठ में एक कांग्रेस पार्षद पर युवक को घर से बाहर बुलाकर लाठी से हमला करने का आरोप लगा है। हमले में युवक की टांग पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक की पहचान करन निवासी रायकोट, हाल निवासी गांधी नगर जगरांव के रूप में हुई है।
परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में लुधियाना रेफर कर दिया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्षद विक्की कथित तौर पर हाथ में लाठी लेकर युवक के घर पहुंचा और उसे बहाने से बाहर बुलाया। जैसे ही करन घर के दरवाजे पर पहुंचा, आरोप है कि पार्षद ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उस पर हमला करते हुए टांग पर लाठी मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
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सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल
बताया जा रहा है कि पूरी घटना घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने फुटेज हासिल कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई।
पार्षद ने लगाया मां से दुर्व्यवहार का आरोप
दूसरी ओर, कांग्रेस पार्षद विक्की ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कैटरिंग का काम करता है। उसके अनुसार, करन ने कथित तौर पर उसकी माता के साथ गाली-गलौच की और उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गई थीं। पार्षद ने इसी घटना को विवाद का कारण बताया।
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परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गंभीर हालत में लुधियाना रेफर कर दिया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।
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जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्षद विक्की कथित तौर पर हाथ में लाठी लेकर युवक के घर पहुंचा और उसे बहाने से बाहर बुलाया। जैसे ही करन घर के दरवाजे पर पहुंचा, आरोप है कि पार्षद ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उस पर हमला करते हुए टांग पर लाठी मार दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
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सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल
बताया जा रहा है कि पूरी घटना घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने फुटेज हासिल कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई।
पार्षद ने लगाया मां से दुर्व्यवहार का आरोप
दूसरी ओर, कांग्रेस पार्षद विक्की ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कैटरिंग का काम करता है। उसके अनुसार, करन ने कथित तौर पर उसकी माता के साथ गाली-गलौच की और उन्हें धक्का दिया, जिससे वह गिरकर घायल हो गई थीं। पार्षद ने इसी घटना को विवाद का कारण बताया।