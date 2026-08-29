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लुधियाना में 1984 दंगा पीड़ितों का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन

Sat, 29 Aug 2026 07:24 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:24 PM IST
1984 riot victims protest against BJP in Ludhiana.
लुधियाना में 1984 दंगा पीड़ितों का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। सज्जन कुमार के अंतिम अरदास में शामिल सांसदों पर कार्रवाई की मांग। दी बहिष्कार की चेतावनी।
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