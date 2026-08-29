फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Punjab Elections Akali Dal Waris Punjab De ramp up activity in Raikot

पंजाब चुनाव: रायकोट में बढ़ी अकाली दल वारिस पंजाब दे की सक्रियता, टकसाली वोट बैंक में सेंध की कोशिश

Sat, 29 Aug 2026 02:15 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा Published by: Nivedita Updated Sat, 29 Aug 2026 02:15 PM IST
सार

रायकोट लंबे समय से टकसाली अकाली सियासत का गढ़ रहा है। दिवंगत जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी का यहां गहरा राजनीतिक प्रभाव था। उनके और उनके बड़े बेटे रंजीत सिंह तलवंडी के निधन के बाद अकाली राजनीति कमजोर हुई। अब रायकोट की टकसाली अकाली राजनीति में नया बिखराव दिख रहा है।

विज्ञापन
Punjab Elections Akali Dal Waris Punjab De ramp up activity in Raikot
अकाली दल वारिस पंजाब दे - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मालवा की रायकोट सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अकाली दल वारिस पंजाब दे ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद पार्टी के हलका इंचार्ज जगरूप सिंह हसनपुर ने गांवों और कस्बों में बैठकें शुरू कर दी हैं।

विज्ञापन


इन बैठकों में पार्टी की गतिविधियों और पंथक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य युवाओं और अकाली परिवारों को पार्टी से जोड़ना है। रायकोट लंबे समय से टकसाली अकाली सियासत का गढ़ रहा है। दिवंगत जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी का यहां गहरा राजनीतिक प्रभाव था। 
विज्ञापन


उनके और उनके बड़े बेटे रंजीत सिंह तलवंडी के निधन के बाद अकाली राजनीति कमजोर हुई। अब रायकोट की टकसाली अकाली राजनीति में नया बिखराव दिख रहा है। जगरूप सिंह हसनपुर का दावा है कि युवा वर्ग और अकाली पृष्ठभूमि वाले परिवार वारिस पंजाब दे से जुड़ रहे हैं। पिछले दो विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने रायकोट सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के कामिल अमर सिंह बोपाराय भी यहां सक्रिय हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अकाली वोट बैंक में सेंध की कोशिश
रायकोट में कई पुराने अकाली परिवार अब अलग-अलग धड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ अकाली दल पुनर सुरजीत से जुड़े हैं, तो कुछ वारिस पंजाब दे की ओर जा रहे हैं। हसनपुर की बैठकें इसी बदलते राजनीतिक समीकरण से जुड़ी हैं। पार्टी पंथक विचारधारा के सहारे पुराने अकाली समर्थकों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।


2027 चुनाव पर संभावित असर
अगर वारिस पंजाब दे पुराने अकाली समर्थकों में पकड़ मजबूत करता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत-हार के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे अकाली दल बादल के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। सरकारी तंत्र भी वारिस पंजाब दे की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह देखना होगा कि हसनपुर की सक्रियता 2027 के चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed