Ludhiana News: पुलिस सुरक्षा लेने की चाहत ले गई जेल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक फरार आरोपी मलयेशिया में तीन माह की सजा काट लाैटा भारतसंवाद न्यूज एजेंसीबठिंडा। पुलिस सुरक्षा पाने की चाहत में दो भाइयों ने अपने ही घर पर पेट्रोल बम हमले की झूठी साजिश रची। बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए संस्था चलाने वाले हरजीत सिंह और रणजीत सिंह ने यह योजना बनाई। इस मामले में एक आरोपी अनमोलप्रीत सिंह और हरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।थाना कैंट के थाना प्रभारी दलजीत सिंह ने बताया कि 26 अगस्त की रात गांव भुच्चो खुर्द में हरजीत सिंह और रणजीत सिंह के घर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल बम फेंकने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी दृश्यों की जांच से पुलिस आरोपी अनमोलप्रीत सिंह तक पहुंची। पूछताछ में अनमोलप्रीत ने खुलासा किया कि दोनों भाइयों ने उसे और अमृतपाल सिंह को किराए पर लिया था। उन्हें तरनतारन से बस द्वारा बठिंडा बुलाया गया था।हरजीत सिंह या रणजीत सिंह फोन कॉल के जरिये उन्हें स्थान बता रहे थे। इस वारदात के लिए उन्हें दो हजार रुपये मिलने थे। पुलिस ने हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया कि किराए पर लिए गए लोगों ने पानी की बोतल फेंकी थी। पेट्रोल बम हमला दिखाने के लिए उन्होंने खुद घर में पेट्रोल से आग लगाई थी। पुलिस अब फरार रणजीत सिंह और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है।सुरक्षा के लिए पूर्व प्रयासपुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए हरजीत सिंह और रणजीत सिंह ने पहले भी कई तरीके अपनाए थे। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने मलयेशिया से अपने मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति से धमकी भरा संदेश भी भेजा था। पुलिस ने उस संदेश की जांच शुरू की थी। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद दोनों भाइयों को किसी कारणवश सुरक्षा नहीं मिली थी।उच्च न्यायालय में याचिकासुरक्षा पाने के लिए दोनों भाइयों ने उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने भी हरजीत सिंह और रणजीत सिंह की इस याचिका को खारिज कर दिया था। जब इन दोनों हथकंडों से बात नहीं बनी तब उन्होंने यह झूठी साजिश रची।