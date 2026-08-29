Ludhiana News: वेटरनरी यूनिवर्सिटी सूअर पालन व्यवसाय के लिए प्रदान कर रही सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sat, 29 Aug 2026 05:14 PM IST
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जीएनडीयू में पांच दिवसीय सूअर पालन प्रशिक्षण संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पांच दिवसीय सूअर पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य आधुनिक सूअर पालन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना था।
पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. जसविंदर सिंह ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक सत्रों के समावेश की जानकारी दी। प्रशिक्षण में आवास, प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, मांस उत्पादन और विपणन रणनीतियों पर विस्तार से बताया गया। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. रविंदर सिंह ग्रेवाल ने विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने सूअर पालन की बढ़ती लाभप्रदता को देखते हुए तकनीकी सहायता देने की बात कही। डॉ. ग्रेवाल ने प्रशिक्षुओं को सूअर पालन को टिकाऊ आजीविका बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र मिले। डॉ. प्रतीक सिंह धालीवाल ने समन्वयन किया, जबकि डॉ. नवरोज कौर और डॉ. संघमित्रा तामुली छात्र समन्वयक रहीं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पांच दिवसीय सूअर पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य आधुनिक सूअर पालन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना था।
पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. जसविंदर सिंह ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक सत्रों के समावेश की जानकारी दी। प्रशिक्षण में आवास, प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, मांस उत्पादन और विपणन रणनीतियों पर विस्तार से बताया गया। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. रविंदर सिंह ग्रेवाल ने विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने सूअर पालन की बढ़ती लाभप्रदता को देखते हुए तकनीकी सहायता देने की बात कही। डॉ. ग्रेवाल ने प्रशिक्षुओं को सूअर पालन को टिकाऊ आजीविका बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र मिले। डॉ. प्रतीक सिंह धालीवाल ने समन्वयन किया, जबकि डॉ. नवरोज कौर और डॉ. संघमित्रा तामुली छात्र समन्वयक रहीं।
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