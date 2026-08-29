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लुधियाना नगर निगम की एफएंडसीसी में दो सदस्य चुने गए

Sat, 29 Aug 2026 07:03 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:03 PM IST
Two members elected to the Ludhiana Municipal Corporation's F&CC.
नगर निगम की महत्वपूर्ण फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) के दो सदस्यों का चुनाव शनिवार को गुरु नानक देव भवन में गुप्त मतदान के जरिए संपन्न हुआ। चुनाव के बाद मेयर इंदरजीत कौर और विजेता सदस्यों ने मीडिया को जानकारी दी।चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद युवराज सिंह सिद्धू और कांग्रेस के पार्षद गौरव भट्टी विजयी रहे। युवराज सिद्धू को 37 फर्स्ट-प्रेफरेंस वोट मिले, जबकि गौरव भट्टी ने दूसरी सीट हासिल की। आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार अमन बग्गा हार गए।इससे पहले जून में मेयर इंदरजीत कौर ने अमन बग्गा (विधायक मदन लाल बग्गा के बेटे) और युवराज सिद्धू (विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू के बेटे) को सीधे मनोनीत किया था। कांग्रेस पार्षद गौरव भट्टी की हाईकोर्ट में चुनौती के बाद यह नियुक्ति रद्द हो गई थी और कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था।एफएंडसीसी में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम कमिश्नर और दो चुने हुए पार्षद सदस्य होते हैं। यह कमेटी निगम के वित्तीय फैसलों और ठेकों में अहम भूमिका निभाती है। चुनाव के बाद मेयर इंदरजीत कौर ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों और नियमों का पूरा पालन किया गया। विजेता सदस्यों ने भी शहर के विकास के लिए कमेटी में योगदान देने का संकल्प जताया।
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