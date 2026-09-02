जालंधर के गुरुद्वारा साहिब के बाहर देर रात दातर लेकर दिखे 2 संदिग्ध, सेवादारों के चिल्लाने पर मौके से फरार;

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गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, अजीत नगर, नकोदर चौक के पास देर रात दो संदिग्ध व्यक्तियों के दातर लेकर घूमने का मामला सामने आया है। घटना 1 सितंबर 2026 की रात करीब 1:45 बजे की बताई जा रही है। एसीपी सेंट्रल जालंधर राजेश ठाकुर ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई थी। शिकायत के अनुसार, गुरुद्वारा साहिब के बाहर दो व्यक्ति दातर लेकर दिखाई दिए। सेवदारों ने जब उन्हें आवाज लगाई तो दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और दोनों संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद दोनों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

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