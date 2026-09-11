फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Commission serious about solving problems of sanitation workers: Gill

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोग गंभीर : गिल

Fri, 11 Sep 2026 06:39 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 11 Sep 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
Commission serious about solving problems of sanitation workers: Gill
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जालंधर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने जालंधर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भगवान वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर सफाई कर्मचारियों और सीवरमैनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गिल ने दिल्ली में वाल्मीकि समाज के स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की।

गिल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस स्मारक के लिए कोष जारी कर दिया है। छह महीने में जमीन तय कर निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। ये समस्याएं पूरे देश से संबंधित हैं। आयोग इन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है। कर्मचारियों को उनके अधिकारों और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है। आयोग ने सीवरमैनों के लिए कई सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी हैं। इनमें जोखिम भत्ता और बेहतर वेतन शामिल है। पूर्ण कुशल कर्मचारी का दर्जा और स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी दिलाने की सिफारिश की गई है। गिल ने नमस्ते योजना के तहत मशीनें खरीदने पर 25 से 50 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ उठाने की भी अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed