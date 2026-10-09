{"_id":"6ac8d51ba4c8da278e0ec52a","slug":"video-rain-accompanied-by-strong-winds-in-jalandhar-weather-turns-cooler-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम में बढ़ी ठंडक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में शाम करीब 5:15 बजे तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। बारिश के बाद लोगों को दिन में महसूस हो रही हल्की उमस से भी राहत मिली। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। वहीं, बारिश का असर खेतों में खड़ी धान की फसल पर भी पड़ सकता है। तेज हवाओं और बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ सकती है। मौसम में बदलाव के चलते अब लोगों को दिन के समय भी गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है, जबकि रात के समय ठंडक बढ़ने के आसार हैं।

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