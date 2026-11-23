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कैप्टन का मानना है कि पंजाब में नशे की समस्या उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मौजूद थी और इसके लिए अकाली दल की दस साल की सरकार जिम्मेदार थी। वहीं, हरसिमरत का आरोप है कि कैप्टन ने 2017 में चार सप्ताह के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कैप्टन इस बात से भी आहत हैं कि बादल परिवार के दोनों प्रमुख नेता अलग-अलग मंचों से उन्हें निशाना बना रहे हैं।कैप्टन और बादल परिवार के बीच राजनीतिक टकराव का लंबा इतिहास रहा है। 2002 में कैप्टन के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछली अकाली सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच शुरू हुई। जून 2003 में विजिलेंस ब्यूरो ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रकाश सिंह बादल को जेल भी जाना पड़ा। अकाली दल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया।2007 में सत्ता में लौटने के बाद बादल सरकार ने भी कैप्टन और उनके करीबियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। एक अक्तूबर 2010 को मोहाली की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रकाश सिंह बादल, सुरिंदर कौर, सुखबीर सिंह बादल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन के खिलाफ मानहानि का मामला वापस लेने की घोषणा की। अदालत ने अक्तूबर 2010 में इसकी अनुमति दे दी। इस घटनाक्रम को दोनों परिवारों के रिश्तों में नरमी के तौर पर देखा गया।