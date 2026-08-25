{"_id":"6a8d5d28195397f766089d55","slug":"video-overloaded-school-mini-bus-caught-in-jalandhar-30-children-were-inside-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में ओवरलोड स्कूल मिनी बस पकड़ी, अंदर बैठे थे 30 बच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर की डिफेंस कॉलोनी से गढ़ा रोड की ओर जाते समय रेलवे फाटक से पहले ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने स्कूल बच्चों से भरी एक ओवरलोड मिनी बस को रोक लिया। बस की जांच के दौरान पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें करीब 30 बच्चे सवार थे। जांच में सामने आया कि मिनी बस पर सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जबकि ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी। इसके अलावा बस में निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक बच्चे बैठाए गए थे, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ट्रैफिक अधिकारियों ने भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों को ज्यादा देर तक बस में रोकना उचित नहीं समझा। अधिकारियों ने चालान काटने के बाद बस को जाने दिया। उनका कहना था कि इतनी गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे थे, इसलिए मौके पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि, मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से होगी।

... और पढ़ें