स्पा सेंटर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा: पुलिस रेड में खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार; मौके पर मिली दो युवतियां

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यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह के दिशा-निर्देशों पर पर थाना डिवीजन नंबर-7 के प्रभारी इंस्पेक्टर रविंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना मिली थी कि छोटी बारादरी पार्ट-2 स्थित गोल्डन एवेन्यू मार्केट के ए वन स्पा सेंटर एंड सैलून की आड़ में भरत कुमार उर्फ सैम नामक व्यक्ति कथित तौर पर बाहर से लड़कियों/महिलाओं को पैसे का लालच देकर बुलाता था और उनसे देह व्यापार करवाता था।सूचना में कुछ विदेशी युवतियों के शामिल होने की बात भी सामने आई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने ए वन स्पा सेंटर एंड सैलून में छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक, सेंटर का मालिक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वहां मौजूद चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से दो युवतियां भी मिलीं।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिक्की निवासी जालंधर, करण कुमार निवासी मधेपुर, बिहार, राहुल निवासी जालंधर, अरुण कालिया निवासी जालंधर के तौर पर हुई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और फरार बताए जा रहे स्पा सेंटर के मालिक की तलाश जारी है।