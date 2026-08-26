नेहा बस्सी मौत केस में बड़ा एक्शन: जांच अधिकारी सस्पेंड, थाना प्रभारी का तबादला; पति-सास उज्जैन से गिरफ्तार

प्रेमिका का पति भी आया सामने

मामले में गिरफ्तार सतपाल कौर के पति विशाल शर्मा भी सामने आए हैं। हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले विशाल के अनुसार, उनकी और सतपाल कौर की करीब 11 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उनकी 9 साल की बेटी है। विशाल का दावा है कि उन्होंने जालंधर में करीब 1 करोड़ रुपये का मकान पत्नी के नाम कराया था। विशाल के मुताबिक, करीब छह महीने पहले उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सतपाल कौर का उमंग बस्सी के साथ करीब तीन साल से अफेयर चल रहा था। उनका कहना है कि उमंग उनका स्कूल फ्रेंड भी था।



तीन फरवरी को घर पहुंचने पर हुआ विवाद

विशाल ने फोन पर आरोप लगाया कि 3 फरवरी को जब वह अचानक घर पहुंचे तो सतपाल कौर किसी से चैटिंग कर रही थी। मोबाइल देखने की कोशिश करने पर कथित तौर पर दोनों के बीच विवाद हुआ और उनकी पत्नी ने उन पर हमला किया तथा घर से चली गई। विशाल का आरोप है कि उनकी बेटी के मेयर वर्ल्ड स्कूल के बाहर भी उमंग बस्सी ने उन पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया था। उनका दावा है कि शिकायत देने के बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण उस समय उचित कार्रवाई नहीं हुई।



विशाल शर्मा का दावा है कि पत्नी के मोबाइल की जांच के दौरान उन्हें करीब 15 दिनों की 206 पन्नों की व्हाट्सएप चैट मिली। उनके अनुसार, चैट में उमंग बस्सी और सतपाल कौर कथित तौर पर अपने-अपने जीवनसाथियों—नेहा और विशाल—से अलग होने या उन्हें रास्ते से हटाने की योजना पर चर्चा कर रहे थे।



विशाल ने यह भी दावा किया कि पत्नी के कमरे से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। उनका कहना है कि वह नौकरी के कारण हैदराबाद में रहते थे, इसलिए वह कथित साजिश का शिकार होने से बच गए। विशाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने दो परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और अब वह कानून के जरिये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।



उन्होंने आरोप लगाया कि उमंग बस्सी ने अपनी मां कुसुम बस्सी के साथ मिलकर नेहा को टॉयलेट क्लीनर पिलाकर उसकी हत्या की। फिलहाल पुलिस ने उमंग बस्सी, कुसुम बस्सी और सतपाल कौर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी के निलंबन और थाना प्रभारी के तबादले के बाद मामले की जांच अब और महत्वपूर्ण हो गई है। पुलिस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कथित चैट, हत्या की साजिश और नेहा की मौत से जुड़े सभी तथ्यों की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।