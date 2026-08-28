{"_id":"6a9154bfc030df689002ec97","slug":"video-husband-and-mother-in-law-accused-in-the-neha-bassi-murder-case-remanded-to-four-day-custody-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेहा बस्सी हत्याकांड के आरोपी पति और सास चार दिन के रिमांड पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर के करतारपुर में लेक्चरर नेहा की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति उमंग बस्सी और सास कुसुम बस्सी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस 1 सितंबर तक दोनों से पूछताछ करेगी। पुलिस ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की मंजूरी दी। नेहा के परिवार की ओर से पेश वकील अनूप गौतम ने बताया कि अदालत में नेहा को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और हार्पिक पिलाने से जुड़े आरोप रखे गए। परिवार का कहना है कि नेहा पहले भी ससुराल पक्ष की प्रताड़ना का सामना कर रही थी, जिसके दस्तावेज अदालत में पेश किए जाएंगे। परिवार की ओर से बताया गया कि मामले में उमंग बस्सी और सतपाल कौर के बीच संबंधों के सबूत मिलने का दावा किया गया है। सतपाल कौर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेहा के भाई अमरिश अमन ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। परिवार ने पुलिस और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का भी धन्यवाद किया और कहा कि आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार करना जांच में अहम कदम है।

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