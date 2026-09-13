Jalandhar News: मंदिर और दुकानों से एसी कंप्रेसर के पाइप-तार चोरी

फगवाड़ा। शहर के बाबा गदिया इलाके में एक मंदिर और आसपास की दुकानों से चोरों ने एसी कंप्रेसर की पाइप और तार चुरा लिए। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है।शीतला माता मंदिर के पुजारी सीताराम ने बताया कि एसी न चलने पर उन्होंने छत पर जाकर देखा। वहां एसी कंप्रेसर के पाइप और तार गायब थे। उन्होंने तुरंत मंदिर समिति के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। आसपास की दुकानों के एसी कंप्रेसर से भी पाइप और तार चोरी हुए थे। मंदिर समिति और दुकानदारों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर में दिन-ब-दिन बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है।