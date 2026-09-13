Jalandhar News: दाना मंडी निहाल सिंह वाला में ड्रोन शो 15 सिंतबर को

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मोगा। पंजाब सरकार श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर विशेष ड्रोन शो आयोजित कर रही है। मोगा जिले में पहला शो 15 सितंबर को दाना मंडी निहाल सिंह वाला में होगा।यह शो शाम 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। इसके माध्यम से गुरु जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय का उनका संदेश आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत होगा। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि ड्रोन आकृतियों और कहानी प्रस्तुति से गुरु जी के दर्शन को जीवंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु जी का मानव समानता, आपसी भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यह शो गुरु जी को श्रद्धांजलि देने का एक प्रयास है। यह उनके संदेश को नई पीढ़ी तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाएगा।मोगा जिले में इसी श्रृंखला के तहत अन्य ड्रोन शो भी आयोजित किए जाएंगे। 16 सितंबर को संत बाबा गुरमेल सिंह ग्राउंड, बाघापुराना में शो होगा। 17 सितंबर को दाना मंडी मोगा और 18 सितंबर को दाना मंडी धर्मकोट में भी कार्यक्रम हैं। सागर सेतिया ने जिलेवासियों से 15 सितंबर को निहाल सिंह वाला में होने वाले शो में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम गुरु जी के जीवन और शिक्षाओं को समझने के लिए प्रेरित करेगा।