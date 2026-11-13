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जालंधर में गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में कैफे पर रेड, सीसीटीवी ने पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल

Fri, 13 Nov 2026 08:20 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:20 PM IST
Cafe raided in Jalandhar over allegations of promoting 'gun culture'; CCTV footage raises questions about police action.
अर्बन एस्टेट फेज-2 के ‘टू ब्लेंड कैफे’ में पुलिस ने दबिश देकर मालिक समेत 2 को गिरफ्तार किया, .45 बोर पिस्तौल बरामद होने पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन पर थाना डिवीजन नंबर-7 में केस दर्ज किया था। कैफे की सीसीटीवी ने पुलिस पर खड़े किए कई सवाल, शिवा रिवाल्वर को पीछे लगाए हुए नजर आया ना निकाली और ना हवा में लहराई; अधिकारी बोले- सारे मामले की जांच की जा रही। भाजपा नेता शीतल अंगुराल ने कहा कि मेयर जिस प्रोग्राम में गये, वहां व्यक्ति सरेआम पिस्टल लेकर घूमता दिखा और हवाई फायर भी किया। उस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जबकि कैफे में लाइसेंस पिस्तौल लेकर पहुंचे युवकों पर केस दर्ज किया जबकि उन्होंने उसका कोई प्रदर्शन भी नहीं किया था।
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