पंजाब के जालंधर में रोडवेज डिपो नंबर एक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं है और आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

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