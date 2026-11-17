पंजाब: जालंधर में रोडवेज डिपो नंबर एक में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी काबू पाने में जुटे
पंजाब के जालंधर में रोडवेज डिपो नंबर एक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे डिपो को अपनी चपेट में ले लिया।
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पंजाब के जालंधर में रोडवेज डिपो नंबर एक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने पूरे डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं है और आग पर काबू पाने में जुटी हैं।
#WATCH | Jalandhar, Punjab: A massive fire broke out at Punjab Roadways Depot No. 1. Further details are awaited. https://t.co/zw7LRYqlkD— ANI (@ANI) November 16, 2026
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