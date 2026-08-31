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सेक्टर 45 के देव समाज कॉलेज में उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद के लिए वोटिंग

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 11:27 AM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 11:27 AM IST







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सेक्टर 45 का देव समाज कॉलेज में उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए वोटिंग हो रही है। प्रधान पहले ही निर्विरोध चुनी गई हैं । अब तक 30 प्रतिशत मतदान हुआ है। सेक्टर 50 के कॉमर्स कॉलेज में सभी पदों के लिए निर्विरोध चुनाव हुए हैं। ... और पढ़ें

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