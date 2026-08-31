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पीयू छात्रसंघ चुनाव: चार उम्मीदवारों के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच काॅलेजों में जुटे छात्र

Mon, 31 Aug 2026 10:01 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 31 Aug 2026 10:01 AM IST
खास बातें

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव के लिए आज मतदान है। कैंपस के 16,468 विद्यार्थी मतदाता तय करेंगे कि छात्र राजनीति की कमान किसके हाथ में जाएगी। 9,000 छात्राओं के वोट इस बार निर्णायक माने जा रहे हैं। जानें सभी अपडेट...

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पीयू छात्रसंघ चुनाव - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

09:46 AM, 31-Aug-2026

एबीवीपी-सोई गठबंधन से दिलचस्प हुआ छात्र चुनाव

छात्र परिषद चुनाव से पहले रविवार शाम एबीवीपी और सोई ने गठबंधन कर लिया। दोनों संगठनों के साथ आने की चर्चा पिछले कुछ समय से कैंपस में चल रही थी, लेकिन औपचारिक गठबंधन के बाद चुनावी समीकरण तेजी से बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। गठबंधन से एबीवीपी को चुनावी मैदान में मजबूती मिलने के साथ मुकाबला और कड़ा होने की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक जानकार इस गठजोड़ को छात्र राजनीति से आगे पंजाब की सियासत के नजरिए से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। छात्र संगठनों की गतिविधियां लंबे समय से बड़े राजनीतिक दलों की रणनीति और युवाओं तक पहुंच से जुड़ी रही हैं। ऐसे में एबीवीपी और सोई का साथ आना आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।

गठबंधन के बाद दोनों संगठनों के कार्यकर्ता और समर्थक संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। इससे अन्य छात्र संगठनों के सामने चुनौती बढ़ सकती है। कैंपस में इस गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि गठबंधन का वास्तविक प्रभाव चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल पीयू छात्र परिषद चुनाव में मुकाबला पहले से अधिक रोचक हो गया है। साथ ही युवा राजनीति के बदलते रुझानों को लेकर भी इस गठजोड़ पर नजरें टिक गई हैं।
09:41 AM, 31-Aug-2026

उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी मुकाबला

उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई से आकांक्षा ठाकुर, आईसा से अरमान सिंह, पीयूडीएफ से अरमान सिंह भिंडर, साखी से मनमीत कौर और आईएसओ से विपुल भादू मैदान में हैं। सचिव पद के लिए आर्यन सहारन, ध्यान सिंह और मुस्कान चौहान के बीच मुकाबला होगा। संयुक्त सचिव पद के लिए आमीन कौर, देवराज सिंह नैन, राम चंदर सिंह और विशाल बमल चुनाव लड़ रहे हैं।
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09:37 AM, 31-Aug-2026

अध्यक्ष के लिए चार चेहरे

एसैप के आदिल बराड़ अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। उनके समर्थकों ने हॉस्टल और विभागों में व्यक्तिगत संपर्क के साथ सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की। एबीवीपी के अंकित बिढान ने भी आखिरी दौर में छात्र संपर्क तेज रखा। विभागों और छात्र समूहों में नेटवर्क के जरिए समर्थन जुटाने पर जोर रहा। एनएसयूआई के गुरमन सिंह सिद्धू ने भी युवा वोटरों और व्यक्तिगत नेटवर्क को साधने में पूरी ताकत लगाई। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार अभियान को धार दी गई। सत्थ के दर्शप्रीत सिंह के समर्थक कैंपस के अलग-अलग विभागों में सक्रिय रहे। बड़े मतदाता आधार वाले विभागों पर खास फोकस किया गया।
09:37 AM, 31-Aug-2026

शाम को आएगा परिणाम

विश्वविद्यालय में मतदान के लिए 191 बूथ प्रस्तावित किए गए हैं। काउंटिंग पीयू के जिम्नेजियम हाॅल में होगी। रिजल्ट शाम को ही आ जाएगा।
09:35 AM, 31-Aug-2026

सेक्टर 26 खालसा कॉलेज कैंपस में पुलिस का कड़ा इंतजाम

चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित खालसा कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह 8:30 बजे से ही कैंपस के आसपास छात्रों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान करने को लेकर एहतियात के तौर पर खालसा कॉलेज लाइट प्वाइंट से सेक्रेड इस हार्ड स्कूल तक की सड़क के दोनों और साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर आम दिना में पार्क होने वालों वाहनों को पूरी तरह से हटा रखा है। इसके साथ ही बस स्टॉप पर केवल उन्हीं छात्राओं को बैठने दिया जा रहा है, जिन्हें कहीं जाना है।

कॉलेज कैंपस के सामने छात्रों के खड़े होने पर पुलिस की ओर से लगाई गई पाबंदी के बाद प्रत्याशियों के समर्थक कॉलेज से कुछ दूर पर एकत्र होने लगे हैं। सेक्टर 26 खालसा कॉलेज से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके समर्थक के अलग-अलग झुंड सेक्टर-7 सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी और सेक्टर 26 स्थित बटरफ्लाई गार्डन के आसपास एकत्र होने लगे। हालांकि सेक्टर 26 थाना की ओर से इन स्थानों पर भी पुलिस मुलाजिमों की तैनाती है। 
09:28 AM, 31-Aug-2026

पीयू छात्रसंघ चुनाव: चार उम्मीदवारों के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव, कड़ी सुरक्षा के बीच काॅलेजों में जुटे छात्र

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए चार उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। एसैप के आदिल बराड़, एबीवीपी के अंकित बिढान, सत्थ के दर्शप्रीत सिंह और एनएसयूआई के गुरमन सिंह सिद्धू मैदान में हैं। 
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