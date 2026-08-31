मोगा डीसी कार्यालय के बाहर भाकियू एकता उगराहां का पक्का धरना

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भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) की राज्य कमेटी के आह्वान पर मोगा डीसी कार्यालय के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन पक्का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। अपनी 13 मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान धरने में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

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