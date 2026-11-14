{"_id":"6af85b169769ec5e8302a732","slug":"video-two-buses-collide-violently-in-tarn-taran-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"तरनतारन में दो बसों में जोरदार टक्कर, चार श्रद्धालुओं की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के तरनतारन जिले में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीर्थ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की खुशियों को मातम में बदल दिया। एनएच-54 पर नौशहरा के पास तीर्थ यात्रियों से भरी दो बसों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में शुरुआती जानकारी के अनुसार, चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए।

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