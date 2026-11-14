{"_id":"6af85bca890ed9683f01b541","slug":"video-clash-between-two-groups-in-ludhianas-dholewal-over-the-organization-of-the-chhath-festival-affected-family-recounts-their-ordeal-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना के ढोलेवाल में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर दो पक्षों में टकराव, पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना के ढोलेवाल में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर दो पक्षों में टकराव, पीड़ित परिवार ने सुनाई आपबीती

पवन कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 06:32 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 06:32 PM IST

लुधियाना के ढोलेवाल स्थित गुरु अर्जन देव नगर में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए टकराव के बाद जानकारी पीड़ित परिवार। ... और पढ़ें

विज्ञापन