मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ. जितेंद्र सिंह शंटी ने मोगा सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, कमियों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश

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पंजाब एवं चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग की ओर से मानवाधिकारों की रक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत मानवाधिकार आयोग के सदस्य डॉ. जितेंद्र सिंह शंटी ने मोगा के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, मोर्चरी और बाथरूम सहित अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां उन्हें पहले के मुकाबले कई सुधार देखने को मिले, वहीं कुछ कमियां भी सामने आईं। इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए।डॉ. जितेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि जनवरी 2026 में जब उन्होंने मोगा सिविल अस्पताल का दौरा किया था, उस समय अस्पताल में कई खामियां पाई गई थीं। लेकिन आज दोबारा निरीक्षण के दौरान पहले के मुकाबले काफी सुधार देखने को मिला है। हालांकि, अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल प्रशासन इन कमियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द दूर करे, ताकि अगले निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलें और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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