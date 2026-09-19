{"_id":"6aae5b70ee10200f3b0cdd0a","slug":"video-tribute-paid-to-railway-martyrs-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"58वीं शहीदी कांफ्रेंस: फिरोजपुर-जम्मू के हजारों रेलकर्मियों ने 19 सितंबर 1968 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

19 सितंबर 1968 के शहीदों की याद में आयोजित 58वीं शहीदी कांफ्रेंस में फिरोजपुर/जम्मू मंडलों से हजारों रेल कर्मियों ने शामिल हो कर श्रद्धांजलि दी। कांफ्रेंस की अध्यक्षता कामरेड नत्था सिंह ने की और मंच संचालन कामरेड शिव दत्त ने किया। कांफ्रेंस का आरंभ में शहीदों की याद में दो मिनट का मौन रख कर और जोनल अध्यक्ष कॉमरेड एस के त्यागी द्वारा झंडा फहरा के किया गया। कामरेड शिव दत्त ने 19 सितंबर के शहीदों को याद करते हुए कहा की उस समय रेल कर्मी शांतमय ढंग से अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल पर थे जिसमे मुख्य मांग मिनिमम वेज,महंगाई में राहत आदि मुद्दे थे।परन्तु उस समय की राज्य सरकार ने उन निहत्थे रेल कर्मियों और सैकड़ों गोलियों की बौछार करके पांच साथी शहीद कर दिए और कई घायल कर दिए। एआईआरएफ/एनआरएमयू के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।फेडरेशन और यूनियन कर्मचारियों की हर एक जायज मांग मनमाने के लिए संघर्ष की रह पर है।उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कर्मचारियों को कैडर रिस्ट्रकचिंग और बोनस का लाभ मिलने वाला है। आठवें वेतन के लिए मीटिंगों का दौर चालू है उसमें भी कर्मचारियों को बेहतर फिटमेंट फैक्टर दिलवा कर लाभ दिलवाया जाएगा। जोनल अध्यक्ष कामरेड एस के त्यागी ने कहा कि रेल कर्मियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और रेलवे में ठेकेदारी बढ़ रही है ,जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा 7/8 अक्तूबर को रेलवे में बढ़ रहे आउटसोर्सिंग के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस रखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी शामिल होकर केंद्र सरकार की आँखें खोलने का काम करें ।मजदूर लहर के आगू सीटू के मीत प्रधान कामरेड मंगत राम पासला ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार के इरादे मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकारी दायरे छोटे हो रहे हैं और निजीकरण निगमीकरण और ठेकेदारी लगातार बढ़ रही है।पंजाब के साथ साथ पूरा देश नशे की चपेट में हैं और सरकारों की मिलीभगत है।सरकारों को चाहिए कि देश में शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार उचित प्रबंध करने की अपील की। इस मौके पर थीन डैम वर्कर यूनियन, घरेलू निर्माण यूनियन, लाल भट्ठा मजदूर यूनियन, एम्पलाई सर्विसस फेडरेशन, किसान यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया। मंडल सचिव फिरोजपुर सुभाष शर्मा, जम्मू मंडल कोषाध्यक्ष अश्वनी कुमार, सहायक मंडल सचिव परमजीत सिंह, ईशु बाला, पठानकोट शाखा सचिव लखबीर सिंह, शाखा अध्यक्ष सुरेश महाजन, कोषाध्यक्ष यशपाल सिंह, राज कुमार, तरसेम लाल, रोहित शर्मा, जसविंदर सिंह, रणजीत सिंह, मनमोहन सिंह, बोध राज, राजिंदर सैनी,अमन कुमार, रवि कुमार, मनोज कुमार, शिव राज सिंह, हेम राज, अजय कुमार, मुनीष कुमार, दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे।

... और पढ़ें