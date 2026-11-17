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मोगा: लाला लाजपत राय के 98वें बलिदान दिवस पर गांव ढुडीके में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने किया नमन

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 17 Nov 2026 01:56 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 01:56 PM IST







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पंजाब केसरी के नाम से विख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का 98वां बलिदान दिवस उनके पैतृक गांव ढुडीके में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर विशेष रूप से कार्यक्रम में पहुंचीं। उन्होंने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी ... और पढ़ें

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