मोगा में श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ‘रन फॉर इक्विटी’ मैराथन आयोजित

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श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन मोगा द्वारा आज ‘रन फॉर इक्विटी’ मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन में 1500 से अधिक युवाओं, खिलाड़ियों और मोगा वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर समानता, भाईचारे, तंदुरुस्ती और नशामुक्त समाज का संदेश दिया। इस मैराथन को सुबह 6:30 बजे सरकारी आईटीआई मोगा से रवाना किया गया। यह मैराथन कैंप हाउस, जोगिंदर सिंह चौक, मेन बाजार, गुरु नानक कॉलेज और क्लॉक टावर से होते हुए वापस सरकारी आईटीआई में संपन्न हुई। मैराथन की अगुवाई विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा और विधायक बाघापुराना अमृतपाल सिंह सुखानंद ने की। इस अवसर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ज) जसपिंदर सिंह, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी मामले) हरशिता शर्मा, एसडीएम मोगा सतविंदर पाल सिंह और जिला खेल अधिकारी नवदीप जिंदल सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। मैराथन के समापन के बाद सरकारी आईटीआई में योग सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने श्री गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं पर चलने, खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने और नशे से हमेशा दूर रहने का संकल्प लिया। मैराथन में सबसे पहले पहुंचने वाले 10 युवाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट, स्मृति चिन्ह और रिफ्रेशमेंट भी उपलब्ध करवाए गए।

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