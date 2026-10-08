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फिरोजपुर में पुलिस ने पकड़ी 20 किलो से अधिक हेरोइन
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांव पधरी के खेतों में ड्रोन से फेंकी गई 20 पैकेट हेरोइन, 12 जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक ग्लास, तीन जोड़ी चांदी की पायल और दो लोहे की रॉड बरामद की हैं। बरामद हेरोइन का वजन करीब 20 किलो 298 ग्राम बताया गया है।
एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस की विशेष टीमें नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। 7 अक्तूबर को थाना सदर फिरोजपुर की पुलिस और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को गांव पधरी में ड्रोन गतिविधि की सूचना मिली थी। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए खेत से नशे की खेप बरामद की।
इस संबंध में थाना सदर फिरोजपुर में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।
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