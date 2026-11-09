चंडीगढ़ वार्ड नंबर चार के रिंकू लुभाना और उनकी पत्नी संगीता कांग्रेस में शामिल

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चंडीगढ़ सेक्टर 35 कांग्रेस भवन में वार्ड नंबर 4 जिसमें किशनगढ़, इंद्रा कॉलोनी, भगवानपूरा और शास्त्री नगर आते है, के रिंकू लुभाना और उनकी पत्नी संगीता ने कांग्रेस पार्टी ज्इवाइन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने बताया कि आज रिंकू लुभान और इनकी पत्नी संगीता के पार्टी ज्वाइन करने के साथ भविष्य में ओर भी ज्वाइनिंग हो सकती है।

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