Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Bomb blast threats against banks in Chandigarh Police on high alert bomb disposal squad

चंडीगढ़ के चार बैंकों को बम की धमकी: छह शाखाएं बनीं निशाना, पुलिस-बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा

Thu, 12 Nov 2026 01:24 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 01:24 PM IST
सार

पुलिस कंट्रोल रूम ने संबंधित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। संबंधित एरिया इंस्पेक्टरों को भी अलर्ट किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सके।

विज्ञापन
Bomb blast threats against banks in Chandigarh Police on high alert bomb disposal squad
बम की धमकी के बाद माैके पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ के चार बैंकों को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी भरे ई-मेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस कंट्रोल रूम से संबंधित थाना क्षेत्रों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया। 
विज्ञापन


निशाने पर सेक्टर-7, 17, 31 और 35 स्थित चार बैंकों की छह शाखाएं हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। बैंकों के परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई।
विज्ञापन




पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धमकी मिलने वाली शाखाओं में सेक्टर-17बी स्थित इंडियन बैंक, सेक्टर-35 स्थित बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-7 स्थित इंडियन बैंक, सेक्टर-17 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा, सेक्टर-31 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा और सेक्टर-17 स्थित यूनियन बैंक शामिल हैं। सभी छह शाखाओं को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना पुलिस तक पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन


धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने संबंधित क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। संबंधित एरिया इंस्पेक्टरों को भी अलर्ट किया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सके।


बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने संभाला मोर्चा
बम की धमकी को गंभीरता से लेते हुए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वायड ने बैंक परिसरों और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी शुरू कर दी। डॉग स्क्वायड के प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से भी संदिग्ध वस्तुओं और विस्फोटक की तलाश की जा रही है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, मोबाइल फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच को भी सक्रिय किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हैं। फिलहाल धमकी भरे ई-मेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की वास्तविकता का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed