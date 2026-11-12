पठानकोट में अवैध खनन: पुलिस-माइनिंग विभाग का बड़ा एक्शन, तीन पोकलेन मशीनें और दो टिप्पर जब्त; चार गिरफ्तार

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान पोकलेन मशीन चालक विक्रमजीत निवासी गांव माजरा थाना डमटाल, जिला कांगड़ा हिमाचल-प्रदेश, टिप्पर चालक अंजीत कुमार निवासी गांव संग्रामपुर रामना टोला थाना संग्रामपुर जिला मोतिहारी बिहार और टिप्पर का चालक गंगा बहादुर निवासी गांव तावासी थाना कटारी जिला उदयपुर, नेपाल के रूप में हुई है। फरार आरोपी क्रशर मालिक सरबजीत सिंह निवासी दतियाल पठानकोट की पुलिस तलाश कर रही है।पुलिस थाना तारागढ़ के एएसआई गुरजीत सिंह, कांस्टेबल शरनजीत सिंह अन्य पुलिस कर्मचारियों संग गश्त दौरान मौजूद थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि गांव मैरा कलां की राजस्व सीमा से बाहर, गांव झुंबर-तरफ-नरोट क्षेत्र स्थित गुरु जी स्टोन क्रशर में अवैध खनन हो रहा है। एएसआई ने माइनिंग विभाग के जेई वरुण काटल को पूरी घटना संबंधी बताया। जेई वरुण काटल व जेई लवप्रीत सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गुरु जी स्टोन क्रशर पर पहुंच देखा कि एक व्यक्ति पोकलेन मशीन से अवैध खनन कर रहा था, जबकि दो अन्य व्यक्ति अलग-अलग टिप्परों में मैटीरियल लोड कर रहे थे। पुलिस की रेड देख वाहन चालकों ने मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन पकड़े गए। अवैध खनन वाले स्थान की जांच कर रिपोर्ट कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दी गई है।एक अन्य मामले में एएसआई निर्मलजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ बकनौर रेलवे फाटक के पास गश्त के दौरान 'पारस क्रशर' के मालिक किशन ओबराय और 'शिवा क्रशर' के मालिक गौरव वैध को खनन की आड़ में तय सीमा से कहीं अधिक गहराई तक अवैध खुदाई करवाते पाया। पुलिस ने पारस क्रशर पर दबिश देते हुए अवैध खुदाई कर रही पोकलेन मशीन के चालक जितेंद्र कुमार उर्फ गनी निवासी गांव मल्लियां थाना बहरामपुर जिला गुरदासपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि क्रशर मालिक किशन ओबराय निवासी पटेल चौक भागने में सफल हो गया।पुलिस ने शिवा क्रशर पर छापा मार एक कोबेल्को पोकलेन मशीन को बरामद किया। उसका चालक गंगा मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस क्रशर का मालिक गौरव निवासी मुकेरियां, जिला होशियारपुर बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पोकलेन मशीनों को कब्जे में लेकर खनन विभाग को सूचित किया। माइनिंग विभाग के अधिकारी जसप्रीत ग्रेवाल के मुताबिक उनकी टीम मौके पर पहुंचकर खुदाई की गहराई की जांच करेगी। पुलिस ने थाना तारागढ़ में अवैध खनन के दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए संबंधी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं, गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ जारी है।