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कांग्रेस की साइकिल यात्रा: चमकाैर साहिब से हुई शुरुआत, प्रभारी सचिन पायलट बोले-सरकार से इंसाफ मांग रहे लोग

Thu, 12 Nov 2026 01:18 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 01:18 PM IST
सार

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों के एक बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लिया है। राहुल गांधी ने संगरूर में ऐलान किया था कि इस प्रदेश में ड्रग्स, गैंगस्टर, हत्या और कानून-व्यवस्था को लेकर जनता हिसाब मांग रही है। उसी को जारी रखते हुए हम यात्रा निकाल रहे हैं।

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Punjab Congress cycle yatra Chamkaur Sahib charanjit channi Sachin Pilot
मोहाली एयरपोर्ट पहुंचे सचिन पायलट - फोटो : ANI

विस्तार
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पंजाब कांग्रेस की जवानी संभाल साइकिल यात्रा आज चमकाैर साहिब से शुरू हो गई है। इसमें प्रभारी सचिन पायलट भी पहुंचे। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों के एक बेहतर भविष्य के लिए संकल्प लिया है। राहुल गांधी ने संगरूर में ऐलान किया था कि इस प्रदेश में ड्रग्स, गैंगस्टर, हत्या और कानून-व्यवस्था को लेकर जनता हिसाब मांग रही है। उसी को जारी रखते हुए हम यात्रा निकाल रहे हैं। आज हम साइकिल यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं। यात्राएं, पदयात्राएं, जन संपर्क और संवाद लगातार करते रहेंगे। ये हमारे अभियान का हिस्सा है। 
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