{"_id":"6acdcde880c38b766f08ed8c","slug":"video-parminder-singh-jhota-shot-dead-in-mansa-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की गोलियां मारकर हत्या, सामने आया फायरिंग का वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले चर्चित कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैल गई। परमिंदर सिंह झोटा नशे के खिलाफ अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा में रहते थे। वारदात के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही और हमलावर कौन थे, इसे लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। पुलिस जांच में घटना से जुड़े तथ्यों, हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाना अहम होगा। परमिंदर सिंह झोटा की हत्या से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में पुलिस की आधिकारिक पुष्टि, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की प्रगति से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी

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