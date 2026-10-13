{"_id":"6acdcde880c38b766f08ed8c","slug":"video-parminder-singh-jhota-shot-dead-in-mansa-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की गोलियां मारकर हत्या, सामने आया फायरिंग का वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की गोलियां मारकर हत्या, सामने आया फायरिंग का वीडियो
पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले चर्चित कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैल गई।
परमिंदर सिंह झोटा नशे के खिलाफ अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा में रहते थे।
वारदात के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही और हमलावर कौन थे, इसे लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। पुलिस जांच में घटना से जुड़े तथ्यों, हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाना अहम होगा।
परमिंदर सिंह झोटा की हत्या से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में पुलिस की आधिकारिक पुष्टि, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की प्रगति से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।