{"_id":"6a93c1c9bd2da4e88d02bede","slug":"video-motorcyclist-critically-injured-in-road-accident-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, कार-बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा-कोटकपूरा बाईपास पर एक कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान गांव चुपकिती निवासी इकबाल सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, इकबाल सिंह बाइक पर सवार होकर सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक की एक कार के साथ जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इकबाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही समाज सेवा संस्था की टीम और एसएसएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए फरीदकोट रेफर कर दिया गया। वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है।

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