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फरीदकोट के गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद के लंगर हाॅल में सोए प्रवासी की माैत, हार्ट अटैक की आशंका
फरीदकोट के ऐतिहासिक गुरुद्वारा टिल्ला बाबा फरीद जी का लंगर हॉल एक प्रवासी व्यक्ति के लिए रात गुजारने का सहारा बना हुआ था, लेकिन बुधवार सुबह इसी लंगर हॉल में उसकी जिंदगी का सफर समाप्त हो गया। सुबह जब वह मृत अवस्था में मिला तो गुरुद्वारा प्रबंधकों में चिंता का माहौल बन गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी बल्ली के रूप में हुई है, जो फरीदकोट में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि वह अक्सर गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने के लिए आता था और कई बार रात को लंगर हॉल में ही सो जाता था। मंगलवार रात भी वह रोजाना की तरह वहीं सोया था, लेकिन बुधवार सुबह उठ नहीं पाया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। एएसआई इकबाल चंद के अनुसार, मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके फरीदकोट पहुंचने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
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